Ранее Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он убеждён, что возобновление диалога и последующее восстановление партнёрских отношений между соседними государствами является закономерным и ожидаемым процессом. И, несмотря на это, политик продолжает делать странные заявления. К примеру, он поведал со всей серьёзностью, что Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году.