«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — упрекнул Джонсона Стубб.
Британский политик воспринял эти слова как оскорбление и упрекнул Стубба в пустословии. В ответ он подчеркнул, что так называемая «коалиция желающих» бездействует и не отправляет свои войска на Украину. Он сыронизировал, что у России в этом вопросе даже есть «право вето».
Ранее Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он убеждён, что возобновление диалога и последующее восстановление партнёрских отношений между соседними государствами является закономерным и ожидаемым процессом. И, несмотря на это, политик продолжает делать странные заявления. К примеру, он поведал со всей серьёзностью, что Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году.