Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб и Джонсон публично разругались в Киеве

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Александр Стубб опустились до публичной перепалки на конференции по итогам визита в Киев. На это обратило внимание издание Iltalehti.

Источник: Life.ru

Разговор зашёл не туда, когда политики обсуждали российские замороженные активы и гарантии безопасности для Украины. Финский президент поведал Джонсону, что членство в Евросоюзе стало бы одной из лучших гарантий для Киева и напомнил о выходе Великобритании из ЕС.

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — упрекнул Джонсона Стубб.

Британский политик воспринял эти слова как оскорбление и упрекнул Стубба в пустословии. В ответ он подчеркнул, что так называемая «коалиция желающих» бездействует и не отправляет свои войска на Украину. Он сыронизировал, что у России в этом вопросе даже есть «право вето».

Ранее Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он убеждён, что возобновление диалога и последующее восстановление партнёрских отношений между соседними государствами является закономерным и ожидаемым процессом. И, несмотря на это, политик продолжает делать странные заявления. К примеру, он поведал со всей серьёзностью, что Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше