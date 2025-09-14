Дмитрию Медведеву исполнилось 60 лет: политические взлеты, колкие посты и ссора с Трампом

После окончания президентского срока Медведев был назначен председателем правительства РФ (8 мая 2012 года). На этом посту он оставался восемь лет — дольше всех премьер-министров в современной истории России. Ключевыми направлениями его работы были социальные программы, реализация «майских указов» Владимира Путина, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры. В его премьерский период были реализованы проекты в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ. В январе 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в связи с предложенными поправками в Конституцию РФ.