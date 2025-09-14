Дмитрию Медведеву исполнилось 60 лет: политические взлеты, колкие посты и ссора с Трампом

Дмитрий Медведев отмечает день рождения 14 сентября.
Сегодня, 14 сентября 2025 года, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечает 60-летний юбилей. Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде, где впоследствии получил юридическое образование, занимался преподавательской деятельностью в высшем учебном заведении и работал в команде мэра города Анатолия Собчака. О ключевых этапах карьеры политика — в материале URA.RU.
Ранние годы и образование.
Медведев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университетаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец, Анатолий Афанасьевич, был преподавателем Ленинградского технологического института имени Ленсовета, мать, Юлия Венедиктовна, работала филологом. Медведев окончил среднюю школу № 305 с углубленным изучением английского языка, после чего поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1987 году получил диплом по специальности «правоведение». В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию, тема — «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия». После аспирантуры начал преподавательскую деятельность на кафедре гражданского права ЛГУ.
Научная и административная деятельность.
В 1990-е годы Медведев совмещал преподавание в университете с работой в Санкт-Петербургской мэрии, где сотрудничал с тогдашним председателем Комитета по внешним связям Анатолием Собчаком и его заместителем Владимиром Путиным. С 1999 года работал в Администрации Президента РФ: сначала заместителем руководителя, затем первым заместителем.
В 2000 году, после избрания Владимира Путина президентом, возглавил его избирательный штаб. В 2000—2003 годах занимал должность заместителя руководителя Администрации Президента РФ, затем — руководителя Администрации. В 2003 году был назначен председателем совета директоров «Газпрома», где курировал стратегические направления деятельности компании.
На посту президента России (2008−2012).
В декабре 2007 года Дмитрий Медведев был выдвинут кандидатом в президенты РФ от «Единой России» и получил поддержку действующего главы государства Владимира Путина. Он одержал победу на выборах, набрав более 70% голосов. А 7 мая 2008 года Медведев вступил в должность президента Российской Федерации. В этот период Россия столкнулась с мировым финансовым кризисом, а также военным конфликтом в Южной Осетии и Абхазии летом 2008 года.
Среди инициатив президентства Медведева — программа модернизации экономики, развитие инновационного сектора, продвижение информационных технологий. Он также объявил курс на борьбу с коррупцией, реформу полиции, расширение интернет-свобод. В 2009 году заявил о необходимости перехода России «от сырьевой модели к инновационной».
Работа в правительстве (2012−2020).
После окончания президентского срока Медведев был назначен председателем правительства РФ (8 мая 2012 года). На этом посту он оставался восемь лет — дольше всех премьер-министров в современной истории России. Ключевыми направлениями его работы были социальные программы, реализация «майских указов» Владимира Путина, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры. В его премьерский период были реализованы проекты в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ. В январе 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в связи с предложенными поправками в Конституцию РФ.
Современный этап деятельности.
После ухода с поста премьер-министра Дмитрий Медведев получил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. В этой роли он курирует вопросы стратегической стабильности и международной безопасности. Параллельно возглавляет партию «Единая Россия», руководит высшим советом и является ее публичным лидером. С начала 2020-х годов активно использует социальные сети, где публикует комментарии по вопросам внутренней и внешней политики.
Личная жизнь.
Дмитрий Медведев женат на Светлане Линник, с которой познакомился еще в школьные годы. В браке родился сын Илья (1995). Медведев известен увлечением спортом: в разное время занимался тяжелой атлетикой, плаванием, настольным теннисом. Любит рок-музыку, фотографию и чтение.
Критика и резкие высказывания Дмитрия Медведева.
После ухода с поста премьер-министра и перехода на работу в Совет безопасности РФ Дмитрий Медведев стал одним из самых заметных политиков в публичном поле благодаря регулярным заявлениям в соцсетях и на официальных мероприятиях. Его риторика значительно изменилась по сравнению с президентским периодом: если раньше она была сдержанной, то теперь отличается резкостью и прямотой.
Медведев известен своими резкими постами в адрес европейских политиковФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Адресаты критики.
Западные страны.
Основным объектом критики Медведева являются США, Великобритания и Евросоюз. В своих выступлениях он обвиняет западных лидеров в «русофобии», вмешательстве во внутренние дела России и «желании ослабить страну любой ценой». Резко высказывается о санкционной политике и военной поддержке Украины.
НАТО.
Медведев регулярно называет Североатлантический альянс «угрозой глобальной безопасности» и утверждает, что расширение НАТО ведет к эскалации конфликтов. В его заявлениях часто звучат предупреждения о рисках для Европы в случае продолжения поддержки Украины.
Украина.
Высокопоставленные украинские политики и руководство страны становятся одним из главных адресатов его критики. Медведев называет украинскую власть «марионеточной» и регулярно комментирует ход боевых действий.
Российская оппозиция.
Резкие оценки достаются и представителям несистемной оппозиции. В своих выступлениях Медведев подчеркивает, что в условиях кризиса «внутренняя дестабилизация недопустима», и осуждает попытки критиковать государственный курс.
Начало конфликта: ультиматум Трампа.
Медведев резко ответил на ультиматум Дональда ТрампаФото: Александр Мамаев © URA.RU.
В середине июля 2025 года Дональд Трамп, президент США, выдвинул ультиматум российскому президенту Владимиру Путину, требуя заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. Позднее срок был сокращён до 10−12 дней. Трамп заявил, что в случае невыполнения требований последуют экономические санкции и усиление военной поддержки Украины. Медведев резко осудил этот ультиматум, назвав его «театральным» и заявив, что «Россия не заботится» о таких угрозах. Он подчеркнул, что каждый новый ультиматум со стороны США — это «угроза и шаг к войне».
Обострение: ядерная риторика.
В ответ на критику Трамп обвинил Медведева в «бросании ядерных угроз» и назвал его «неудавшимся бывшим президентом России». Медведев, в свою очередь, напомнил Трампу о российской системе «Периметр» (в народе известной как «Мертвая рука»), способной автоматически нанести ядерный удар в случае уничтожения командования. Он призвал Трампа «посмотреть свои любимые фильмы о зомби-апокалипсисе» и задуматься о последствиях ядерной войны. Трамп отреагировал на эти заявления, приказав разместить два американских ядерных подводных лодки в «соответствующих регионах» в ответ на «высокопровокационные» высказывания Медведева.