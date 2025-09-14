Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВСУ напали на Польшу!» В Варшаве увидели приказ Зеленского во «вторжении» 19 БПЛА

За «вторжением» беспилотников в Польшу стоит Украина, шаг был согласован лично Владимиром Зеленским. В этом уверен бывший судья Административного воеводского суда в Варшаве Томас Шмидт, который до 2024 года получил политическое убежище в Белоруссии.

Источник: Life.ru

«У меня есть сообщения от знающих людей из Варшавы. Их версия такова: эти беспилотники [якобы] были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально заглушили сигнал и “направили” их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Да, чужим оружием, но атаковали. Начали войну», — сказал Шмидт в интервью NEWS.ru.

По данным его информаторов, приказ был согласованный сверху. Операцию инициировал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* с отмашки Зеленского. Со слов Шмидта, большинство поляков понимает, что это работа украинцев, направленная на радикальное обострение отношении между Варшавой и Москвой.

Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками, предусмотренные Статьёй 4 устава НАТО. Минобороны РФ заявило, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть Польшу. Это косвенно подтвердил глава МИД, указав на нарушения воздушного пространства и с украинской стороны. При этом на голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее 25% стран.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше