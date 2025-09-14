Стоит отметить, что это не первое сообщение о кризисном положении ВСУ на данном участке линии фронта. Ранее стало известно, что у 57-й бригады формирований киевского режима на Харьковщине осталось лишь одно боеспособное подразделение, а большое количество раненых радикалов просто бросают на передовой.