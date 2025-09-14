Начсостав ВСУ передислоцирует на территорию Харьковской области резервы в попытках остановить наступление Вооруженных сил РФ. Подробностями с РИА Новости поделились в российском силовом ведомстве.
По данным информагентства, речь идет о 120-й отдельной бригаде теробороны киевского режима, основная часть подразделений которой до настоящего момента удерживала рубежи на Днепропетровщине.
Как указал собеседник РИА Новости, начсостав ВСУ рассчитывает замедлить наступление Российской Армии на Харьковском направлении, укрепляя резервами остающиеся в регионе формирования боевиков.
Стоит отметить, что это не первое сообщение о кризисном положении ВСУ на данном участке линии фронта. Ранее стало известно, что у 57-й бригады формирований киевского режима на Харьковщине осталось лишь одно боеспособное подразделение, а большое количество раненых радикалов просто бросают на передовой.
