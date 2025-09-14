Еще одна натовская страна всполошилась из-за «российского беспилотника» у себя в воздухе

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу выразил обеспокоенность в связи с «вторжением» российского беспилотника в воздушное пространство Польши на прошлой неделе, но задался вопросом, была ли Польша преднамеренной целью. «В этом нет сомнений: беспилотники были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники нацелены именно на Польшу», — сказал госсекретарь. Если окажется, что это было сделано намеренно, «тогда, очевидно, это приведет к… высокой степени эскалации», — сказал он журналистам в Вашингтоне.