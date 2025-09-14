Еще одна натовская страна всполошилась из-за «российского беспилотника» у себя в воздухе

Румыния сообщает о российском беспилотнике в своем воздушном пространстве, в то время как Польша снова подняла военные самолеты в воздух из-за угрозы БПЛА.
Румыния стала еще одним государством-членом НАТО, сообщившим о вторжении беспилотника в свое воздушное пространство, а Польша подняла самолеты в воздух в ответ на новые удары российских беспилотников непосредственно над границей с Украиной, пишет The Guardian.
Министерство обороны Румынии заявило в субботу, что ее воздушное пространство было нарушено беспилотником во время российской атаки на объекты на соседней Украине. Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 поздно вечером в субботу для мониторинга ситуации после ударов, говорится в заявлении министерства.
Самолеты «обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве» и отслеживали его до тех пор, пока «он не исчез с радаров» в районе румынской деревни Килия Вече, добавили в ведомстве.
Украинский политик Владимир Зеленский ожидаемо заявил, что Россия намеренно расширяет свои операции с беспилотниками и что Западу необходимо ответить более жесткими санкциями и более тесным сотрудничеством в сфере обороны. По словам киевского деятеля, последние полеты беспилотников стали «очевидным расширением» военных действий со стороны России: «Российские военные точно знают, куда направляются их беспилотники и как долго они могут находиться в воздухе».
В ответ требются новые санкции против России и система коллективной обороны, — утверждает Зеленский.
«Не ждите появления десятков “шахедов” и баллистических ракет, прежде чем окончательно принимать решения», — предупредил он, имея в виду беспилотники, которые использует Россия.
В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, как только все страны НАТО поступят так же и перестанут покупать российскую нефть.
Также в субботу Польша заявила, что она и ее союзники по НАТО развернули вертолеты и самолеты, когда российские беспилотники нанесли удар по Украине недалеко от польской границы.
Из-за угрозы беспилотников «польская авиация и самолеты союзников действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня боевой готовности», — говорится в заявлении военного командования Варшавы.
Позже в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что режим повышенной готовности снят, предупредив при этом: «Мы сохраняем бдительность».
Польша и другие страны НАТО были настороже с тех пор, как Варшава заявила, что около 20 российских беспилотников вторглись в ее воздушное пространство в ночь со вторника на среду.
В то время как Россия отрицает, что наносила удары по Польше, несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Швецию, в ответ активизировали свою поддержку защиты польского воздушного пространства, отмечает The Guardian.
Госсекретарь США Марко Рубио в субботу выразил обеспокоенность в связи с «вторжением» российского беспилотника в воздушное пространство Польши на прошлой неделе, но задался вопросом, была ли Польша преднамеренной целью. «В этом нет сомнений: беспилотники были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники нацелены именно на Польшу», — сказал госсекретарь. Если окажется, что это было сделано намеренно, «тогда, очевидно, это приведет к… высокой степени эскалации», — сказал он журналистам в Вашингтоне.
В пятницу Польша отвергла предположение Дональда Трампа о том, что вторжение могло быть ошибкой, — редкое противоречие президента США со стороны одного из ближайших европейских союзников Вашингтона, подчеркивает The Guardian.
В субботу Трамп вернулся к вопросу о санкциях против России, вернув мяч на поле своих союзников по НАТО. «Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Нато прекратят покупать нефть у России», — заявил он в своем посте в социальных сетях.
Трамп неоднократно угрожал санкциями против России, но не выполнял их, напоминает The Guardian.