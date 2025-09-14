Ричмонд
Ильсур Хадиуллин проголосовал на выборах в Татарстане

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в Единый день голосования отдал голос за будущего Раиса республики на своем избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Источник: пресс-служба Министерства образования РТ

Хадиуллин отметил, что активная гражданская позиция важна для будущего республики и страны.

Сотрудники Минобрнауки РТ также принимают участие в выборах, приходя на участки вместе с семьями. Высокую явку демонстрирует и педагогическое сообщество: учителя, воспитатели, преподаватели колледжей и вузов подчеркивают значимость участия в формировании курса развития системы образования.

Сегодня, 14 сентября, в Татарстане проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают Раиса Татарстана. Также пройдут выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу № 18 и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

В выборах Раиса Татарстана участвуют четыре кандидата (в алфавитном порядке фамилий): Рустам МиннихановЕдиная Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).

В муниципальных выборах участвуют свыше 11,4 тыс. кандидатов, среди них — представители основных партий и более 2,6 тыс. самовыдвиженцев.

В Татарстане для голосования открыты 2752 участка. Участки будут работать с 7:00 до 20:00.

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» также проходит 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!», который завершится в 22:00.

В эфире показывают репортажи с избирательных участков. В студии выступают эксперты, политики и артисты. Подводят итоги фотоконкурса «Татарстан Алга» — в эфире разыгрываются 2 автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16.

