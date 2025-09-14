Ричмонд
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Ростовской области

В Ростовской области избирательные участки будут работать до 20:00.

Источник: Избирком Ростовской области

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Петр Павлович Голышкин принял участие в выборах губернатора Ростовской области. Об этом сообщи в региональной избирательной комиссии.

Петр Павлович, несмотря на почтенный возраст, воспользовался своим гражданским правом и проголосовал на дому.

Отметим, что заявку для участия в выборах на дому можно подать до 14:00. Воспользоваться этим правом могут те, кто не могут прийти на избирательный участок по уважительной причине.

Напомним, что в Ростовской области стартовал заключительный день голосования на выборах. Все избирательные участки в регионе открылись в 08:00 и будут работать до 20:00 по местному времени.