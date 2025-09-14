Конфискация замороженных активов России может разорить Запад на $285 миллиардов

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив его резервы. Точный объём средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, а ещё около 63 миллиардов — в неназванных странах. На начало 2022 года около половины активов Банка России на общую сумму 630,6 миллиарда долларов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.