Илон Маск призвал сменить правительство враждебной России страны

Илон Маск призвал к роспуску парламента на митинге ультраправых в Лондоне. Американский технологический босс выступил с речью на акции протеста «Объединим королевство» по видеосвязи.
Миллиардер Илон Маск призвал к «роспуску парламента» и «смене правительства» в Великобритании, выступая перед толпой участников митинга «Объединим королевство» в Лондоне, организованного ультраправым активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным как Томми Робинсон.
Маск, владелец компании X, который связался с Робинсоном по видеосвязи и поговорил с ним, пока тысячи людей смотрели и слушали, также выступил против «вируса пробужденного разума» и сказал собравшимся, что «надвигается насилие» и что «вы либо даете отпор, либо умираете».
Илон Маск подчеркнул: «Я действительно считаю, что в Британии должна произойти смена правительства. Вы не можете — у нас нет еще четырех лет, или когда будут следующие выборы, это будет слишком долго. Нужно что-то делать. Необходимо распустить парламент и провести новое голосование».
Это не первый раз, когда Маск вмешивается в британскую политику, отмечает The Guardian. Он начал словесную войну с правительством Великобритании из-за мигрантских банд насильников, а также раскритиковал Закон о безопасности в Интернете от 2023 года, назвав его угрозой свободе слова.
У него были теплые отношения с популистским правым лидером Найджелом Фараджем, и ходили даже слухи, что он мог бы направить пожертвование его партии, прежде чем босс Tesla призвал заменить лидера партии Reform UK во время спора о его поддержке Робинсона.
Маск обратился к собравшимся в центре Лондона: «Я взываю к британскому здравому смыслу, который заключается в том, чтобы внимательно оглядеться вокруг и сказать: “Если так будет продолжаться и дальше, в каком мире вы будете жить?” Это послание к центру разумного, к людям, которые обычно не вмешиваются в политику, которые просто хотят жить своей жизнью. Они этого не хотят, они ведут себя тихо, они просто занимаются своими делами. Я обращаюсь к ним с посланием: если так будет продолжаться и дальше, то насилие обрушится на вас, у вас не будет выбора. Вы находитесь в сложной ситуации. Независимо от того, выбираете вы насилие или нет, насилие приходит к вам. Вы либо даете отпор, либо умираете, я думаю, это правда».
Илон Маск также сказал собравшимся, что «левые — это партия убийств», имея в виду смерть Чарли Кирка: «Среди левых так много насилия, на этой неделе был хладнокровно убит наш друг Чарли Кирк, и левые открыто празднуют это. Левые — это партия убийств, и они празднуют убийство. Я имею в виду, давайте на минутку осознаем, с кем мы здесь имеем дело.».
Миллиардер также раскритиковал то, что он назвал «вирусом пробужденного разума», и сказал, что решения о продвижении по службе должны приниматься на основе заслуг, а не «дискриминации по признаку пола, религии, какой-либо расы или чего-либо еще».
Самый богатый в мире человек отметил: «Многое из того, что происходит в идеологии пробуждения, на самом деле очень расистское, очень сексистское и часто антирелигиозное, но только антихристианское, например, почему антихристианское? Это несправедливо… Это должно быть единственным, что имеет значение, вирус пробужденного разума, как я его называю, против всего этого».
По оценкам, более 110 000 человек приняли участие в уличном митинге ультраправых, который считается одним из крупнейших националистических мероприятий за последние десятилетия в Великобритании. Участникам марша противостояли около 5000 антирасистских контрпропагандистов, пишет The Guardian.Помимо Илона Маска, выступить на мероприятии был приглашен французский ультраправый политик Эрик Земмур.