Илон Маск призвал сменить правительство враждебной России страны

Маск обратился к собравшимся в центре Лондона: «Я взываю к британскому здравому смыслу, который заключается в том, чтобы внимательно оглядеться вокруг и сказать: “Если так будет продолжаться и дальше, в каком мире вы будете жить?” Это послание к центру разумного, к людям, которые обычно не вмешиваются в политику, которые просто хотят жить своей жизнью. Они этого не хотят, они ведут себя тихо, они просто занимаются своими делами. Я обращаюсь к ним с посланием: если так будет продолжаться и дальше, то насилие обрушится на вас, у вас не будет выбора. Вы находитесь в сложной ситуации. Независимо от того, выбираете вы насилие или нет, насилие приходит к вам. Вы либо даете отпор, либо умираете, я думаю, это правда».