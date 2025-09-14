Ричмонд
Челябинский Избирком рассказал, сколько денег потратили партии на выборы

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала информацию о том, сколько денег потратили политические партии на выборах депутатов Законодательного Собрания.

Источник: Аргументы и факты

Данные размещены на официальной странице в соцсетях.

«Анализ поступлений средств на спецсчета партий позволяет оценить масштабы их предвыборной деятельности. Все собранные средства носили целевой характер и могли быть направлены исключительно на организацию своей избирательной кампании», — уточняется в сообщении.

Объём средств:

НОВЫЕ ЛЮДИ — 81 480 390,79 рублей;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 73 237 151,36 рублей;

ЕДИНАЯ РОССИЯ — 31 777 010 рублей;

ЛДПР — 16 692 283 рублей;

КПРФ — 9 580 393,82 рублей;

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 5 114 075,8 рублей.

Подтверждением полного использования целевых средств является нулевой остаток на спецсчетах партий.

Отметим, что самыми основными направлениями трат во время предвыборной кампании являются изготовление печатной продукции (листовки, плакаты), размещение агитационных материалов на рекламных носителях и производство и распространение аудио- и видеороликов.

