СМИ: Нетаньяху хочет узнать у Рубио позицию США по Палестине

«Нетаньяху хочет выяснить у Рубио, как много пространства для маневра США готовы предоставить Израилю в плане ответа на признание палестинского государства, в особенности по вопросу аннексии Западного берега», — пишет портал.
Отмечается, что Нетаньяху и Рубио 14 и 15 сентября обсудят возможность аннексии Израилем некоторых частей Западного берега в ответ на планируемое признание Палестины рядом западных стран в сентябре.
По данным портала, Нетаньяху еще не принял окончательное решение и хочет понять в ходе встречи с Рубио, поддержит ли президент США Дональд Трамп аннексию Западного берега.
Портал Axios 3 сентября сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел несколько обсуждений внутри израильского правительства о возможной аннексии Западного берега, однако решение пока не принято. Тогда израильские чиновники заявили порталу, что госсекретарь США Марко Рубио дал понять в ходе частных встреч, что не против аннексии Западного берега и администрация Трампа не будет ей препятствовать.