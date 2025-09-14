Трамп выразил недовольство нападением одного союзника США на другого

Марко Рубио направляется в Израиль на фоне напряженности из-за удара по лидерам ХАМАС в Катаре. Госсекретарь США заявил, что Трамп «недоволен» нападением Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре, которое стало первым подобным ударом Израиля по союзнику США.
Госсекретарь США Марко Рубио отправился в воскресенье в Израиль на фоне напряженности в отношениях с союзниками США на Ближнем Востоке из-за удара Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре и расширения поселений на оккупированном Западном берегу, пишет The Guardian.
Выступая перед журналистами перед отъездом, Рубио повторил, что США и лично Трамп якобы недовольны ударами, но это «не изменит характер наших отношений с израильтянами».
На вопрос, обеспокоен ли он угрозами израильских официальных лиц нанести новые удары по Катару, госсекретарь Рубио ответил: «Мы собираемся встретиться с ними. Мы собираемся поговорить о том, что ждет нас в будущем. Я собираюсь гораздо лучше понять, каковы их планы на будущее. Что случилось, то случилось. Очевидно, мы не в восторге от этого, президент был недоволен этим. Теперь нам нужно двигаться вперед и выяснить, что будет дальше».
После Израиля Рубио должен присоединиться к запланированному на следующей неделе визиту Трампа в Великобританию, которая, как сообщается, вскоре примет на лечение первую группу раненых и больных детей из Газы.
Визит Рубио последовал за беспрецедентным нападением Израиля на лидеров ХАМАС в престижном районе Дохи во вторник, напоминает The Guardian. Это был первый подобный удар Израиля по союзнику США Катару, который вновь осложнил дипломатические усилия по достижению перемирия в разрушенной войной Газе и вызвал критику со стороны международного сообщества.
Трамп открыто упрекнул Нетаньяху в нападении на лидеров ХАМАС, собравшихся для обсуждения нового предложения о прекращении огня, выдвинутого Соединенными Штатами.
Но Нетаньяху выступил в защиту операции, заявив в субботу, что убийство высокопоставленных чиновников ХАМАС устранит «главное препятствие» на пути к прекращению войны.
Разговоры о прекращении огня, которые все еще остаются недостижимыми после нескольких месяцев безуспешных переговоров, начались в тот момент, когда Израиль активизировал свою кампанию в секторе Газа.
В последние дни израильтяне активизировали усилия по захвату контроля над городом Газа, крупнейшим городским районом на территории, приказав жителям эвакуироваться и взорвав многочисленные высотные здания, которые, по их словам, использовались ХАМАС.
Хотя тысячи людей были эвакуированы из города, по данным израильских военных и ХАМАС, многие еще остаются.
Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что в субботу в результате израильского обстрела погибли 32 человека.
Нетаньяху и его правительство не поддавались международной критике на протяжении почти двухлетней войны, но на прошедшей неделе она продолжала нарастать, констатирует The Guardian.
В пятницу Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за возрождение концепции сосуществования двух государств, открыто игнорируя израильскую оппозицию. Союзники Израиля Великобритания и Франция, наряду с несколькими другими западными странами, намерены признать палестинскую государственность на заседании ООН в этом месяце из-за недовольства действиями Израиля в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.
Лондон и Париж, к которым присоединился Берлин, также призвали к немедленному прекращению израильского наступления на город Газа. Тем не менее, Израиль по-прежнему пользуется поддержкой своего самого могущественного союзника и крупнейшего поставщика оружия — Соединенных Штатов, напоминает The Guardian.
В преддверии визита Рубио представитель госдепартамента Томми Пиготт заявил, что высокопоставленный дипломат США продемонстрирует «нашу приверженность борьбе с антиизраильскими действиями, включая одностороннее признание палестинского государства, которое поощряет терроризм ХАМАС».
В самом Израиле противники правительства Нетаньяху пытались оказать давление на министров, чтобы те прекратили войну в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе. В субботу Форум заложников и семей пропавших без вести, главная группа кампании, обвинил израильского премьера в том, что он является «единственным препятствием» на пути освобождения заложников, и обвинил его в неоднократном саботаже усилий по прекращению огня.
Из 251 человека, захваченного в заложники палестинскими боевиками в октябре 2023 года, 47 остаются в Газе, в том числе 25, по словам израильских военных, погибли, напоминает The Guardian. Война была спровоцирована нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого, согласно официальным данным агентства AFP, погибли 1219 человек, в основном гражданские лица. В результате ответной кампании Израиля в Газе погибли по меньшей мере 64 803 человека, также в основном гражданские лица, согласно данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которые Организация Объединенных Наций считает достоверными.