Трамп выразил недовольство нападением одного союзника США на другого

На вопрос, обеспокоен ли он угрозами израильских официальных лиц нанести новые удары по Катару, госсекретарь Рубио ответил: «Мы собираемся встретиться с ними. Мы собираемся поговорить о том, что ждет нас в будущем. Я собираюсь гораздо лучше понять, каковы их планы на будущее. Что случилось, то случилось. Очевидно, мы не в восторге от этого, президент был недоволен этим. Теперь нам нужно двигаться вперед и выяснить, что будет дальше».