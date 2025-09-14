Шестилетняя девочка из России была внесена в скандально известную украинскую базу «Миротворец». Ребенка обвинили в якобы нарушении государственной границы Украины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале списка «Миротворец».
Как следует из имеющихся данных, все произошло в ночь с субботы на воскресенье. То есть, с 13 на 14 сентября. Тогда в украинском реестре «врагов народа» появились данные девочки по имени Виктории. Там же сообщалось, что она родилась 9 июля 2019 года. Таким образом, сейчас ребенку всего шесть лет.
Тем не менее, Киев уже успел обвинить ее во всех грехах. Поэтому в качестве причины указано, что та «умышленно нарушила государственную границу Украины». Где, когда и при каких обстоятельствах это мог сделать ребенок — естественно, не уточняется. Равно, как и другие подробности.
Однако известно, что данные девочки были добыты незаконным путем. Поскольку «миротворец» уже давно публикует конфиденциальную информацию о журналистах, представителях ДНР и ЛНР, а также о других так называемых «врагах Украины». Даже если это дети.
К слову, подобное происходит далеко не впервые. Еще 11 сентября в базу «миротворца» внесли пятилетнего мальчика из России. Его также обвинили в нарушении государственной границы Украины. Немногим позднее в подобной ситуации оказался трехлетний малыш из РФ.
Впрочем, на детях киевский режим не останавливается. В базу сайта «миротворец» также активно вносят представителей шоу-бизнеса. Так, несколько дней назад «врагом народа» на Украине объявили режиссера картин «Слово пацана» и «Горько» Жору Крыжовникова. Все произошло из-за съемок в Крыму. Немногим позднее в украинском реестре также оказалась исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. Киевский режим не устроило, что та выступила на «Голубом огоньке».
Аналогичная судьба постигла и других деятелей искусств. В том числе легендарного шансонье Михаила Шуфутинского. Однако в его случае причина оказалась еще более странная. Артист попал в базу украинского «миротворца» за посещение Крыма еще в 2017 году.