Валентина Матвиенко отметила вклад Кубани в импортозамещение

По словам спикера Совфеда, край традиционно занимает ключевое место в агропромышленном комплексе страны, а среди научных учреждений особое значение имеет Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко, специалисты которого вывели востребованные сорта зерновых культур. Матвиенко также подчеркнула внимание, уделяемое в регионе развитию социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта, выразив уверенность, что Краснодарский край сохранит высокие позиции в решении общегосударственных задач.