Валентина Матвиенко отметила вклад Кубани в импортозамещение

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму в адрес жителей Краснодарского края по случаю 88-й годовщины со дня образования региона.

Источник: пресс-служба президента РФ

В документе отмечается вклад индустриальных площадок и научно-исследовательских центров Кубани в процессы импортозамещения и внедрения инновационных технологий.

По словам спикера Совфеда, край традиционно занимает ключевое место в агропромышленном комплексе страны, а среди научных учреждений особое значение имеет Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко, специалисты которого вывели востребованные сорта зерновых культур. Матвиенко также подчеркнула внимание, уделяемое в регионе развитию социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта, выразив уверенность, что Краснодарский край сохранит высокие позиции в решении общегосударственных задач.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее напоминал, что Кубань остается одним из самых многонациональных и динамично развивающихся регионов России, сочетающим богатую историю, традиции и успехи в экономике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

