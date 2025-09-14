СБУ уже три года разыскивает Николая Валуева

Из базы данных украинского МВД следует, что спортсмена объявили в розыск после начала спецоперации на Украине в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области. Бывшему чемпиону тогда заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжёлым последствиям.