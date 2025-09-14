Польские танки PT-91, которые Варшава передала Киеву, не выдерживают даже одного залпа из современных российских боевых машин. Об этом заявил командир танка с позывным Депутат. Его слова передает РИА Новости.
Как известно, при создании танков PT-91 Варшава ориентировалась на советские Т-72. Фактически, пытаясь создать копию. Но, похоже, не получилось. Поскольку сегодняшние польские модели горят после первого же попадания от российских танков.
«Встречали также много польских Т-72 (PT-91), которые были подобием наших Т-72, которые были переданы ВСУ и распиарены как самые продвинутые танки. Но на самом деле они горят так, что… их танки не выдержат и одного (выстрела — прим. ред.)», — сказал боец ВС РФ с позывным Депутат.
Он также добавил, что сразу после попадания польские PT-91 начинают гореть. Как следствие, экипаж танка вынужден сразу же покидать боевую машину. Более того, от одного кумулятивного снаряда польские машины, как добавил боец ВС РФ, вовсе разлетаются «в щепки».
Впрочем, на этом «подставы» со стороны Польши не заканчиваются. Недавно президент страны Кароль Навроцкий также заявил, что отправлять войска на Украину никто не собирается. Несмотря даже на многочисленные мольбы главы киевского режима Владимира Зеленского. В подобном, по мнению Навроцкого, попросту нет необходимости.