Польские танки горят как спички: Варшава подставила Киев с поставками оружия

«Встречали также много польских Т-72 (PT-91), которые были подобием наших Т-72, которые были переданы ВСУ и распиарены как самые продвинутые танки. Но на самом деле они горят так, что… их танки не выдержат и одного (выстрела — прим. ред.)», — сказал боец ВС РФ с позывным Депутат.