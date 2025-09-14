«Ракета в воздухе!» Появилось эпичное видео уничтожения цели «Цирконом» с борта корабля

В ходе совместных учений Белоруссии и России «Запад-2025» отрабатываются защита береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в зоне ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота выполняют задачи в Арктической морской зоне.