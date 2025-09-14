Ipsos: рейтинг нового премьера Франции Лекорню ниже, чем у предшественников

Рейтинг нового премьер-министра Франции Себастьена Лекорню находится на более низком уровне, чем у его предшественников на момент вступления их в эту должность, сообщило издание Tribune Dimanche со ссылкой на опрос компании Ipsos.
Согласно результатам социологического исследования, только 16 процентов респондентов положительно оценивают Лекорню. При этом рейтинг Франсуа Байру в своё время составлял 20%, Мишеля Барнье — 34%, Габриэля Атталя — 37%, Элизабет Борн — 27%.
Ещё 40 процентов участников опроса оценивают Лекорню отрицательно. При этом 44 процента респондентов отказались давать оценку новому премьер-министру, объяснив это тем, что не знают его достаточно хорошо.
Только 20 процентов опрошенных полагают, что политик сможет добиться компромисса с оппозицией по поводу принятия бюджета Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента). Ещё 60% выразили мнение, что Лекорню не удастся сделать это. Воздержались от ответа на вопрос по указанной теме 20 процентов участников исследования.
Согласно опросу также стало известно, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого значения с 2017 года — 17 процентов. Опрос проводился с 11 по 12 сентября. В нем приняли участие 1000 жителей Франции в возрасте от 18 лет. Погрешность составляла от 0,6 до 3,1 процентного пункта.
Напомним, Франсуа Байру ушёл в отставку после того, как французский парламент вынес ему вотум недоверия. Он лишился должности после попытки принять бюджет, предусматривающий меры жесткой экономии. Полномочия руководителя правительства принял Себастьен Лекорню, который ранее возглавлял министерство вооруженных сил Франции.