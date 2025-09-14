Ipsos: рейтинг нового премьера Франции Лекорню ниже, чем у предшественников

Согласно опросу также стало известно, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого значения с 2017 года — 17 процентов. Опрос проводился с 11 по 12 сентября. В нем приняли участие 1000 жителей Франции в возрасте от 18 лет. Погрешность составляла от 0,6 до 3,1 процентного пункта.