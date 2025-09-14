Ричмонд
Стала известна явка на выборах в новосибирское заксобрание: последние данные

НОВОСИБИРСК, 14 сентября, ФедералПресс. Явка на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области по состоянию на полдень 14 сентября составила почти 23,9%. Об этом рассказали в облизбиркоме.

«Проголосовали 522 412 избирателей Новосибирской области», — добавили в избирательной комиссии.

Как сообщал «ФедералПресс», выборы в региональный парламент Новосибирской области проходят с 12 по 14 сентября, участки открыты с 8:00 до 20:00.