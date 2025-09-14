Третий день голосования стартовал в Нижегородской области

Согласно информации, избирательные участки открылись в 08:00. Для горожан работают 1 275 избирательных участков, которые оборудованы в том числе и для людей с инвалидностью. За три дня будет избрано 428 депутатов разного уровня, в том числе 39 депутатов городской Думы Нижнего Новгорода.