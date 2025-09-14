Ричмонд
Третий день голосования стартовал в Нижегородской области

Все избирательные участки были открыты в 08:00.

Источник: Комсомольская правда

Третий день голосования на выборах депутатов городской Думы стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Согласно информации, избирательные участки открылись в 08:00. Для горожан работают 1 275 избирательных участков, которые оборудованы в том числе и для людей с инвалидностью. За три дня будет избрано 428 депутатов разного уровня, в том числе 39 депутатов городской Думы Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее стало известно, что 16,46% избирателей посетили выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода первого созыва.