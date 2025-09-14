Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, чем грозит Западу конфискация российских активов

Члены Евросоюза и G7 могут лишиться суммы, достигающей 285 миллиардов долларов, если конфискуют замороженные резервы России, утверждает РИА «Новости».

Члены Евросоюза и G7 могут лишиться суммы, достигающей 285 миллиардов долларов, если конфискуют замороженные резервы России, утверждает РИА «Новости».

Объем инвестиций ЕС, стран «семерки», а также Австралии, Норвегии и Швейцарии к концу 2023 года составлял 285 миллиардов долларов. Российские власти заявляли, что в случае конфискации российских активов будут предпринимать зеркальные меры.

Сумма может быть выше, если учесть, что данные о заблокированных средства со счетов типа «С» не раскрываются.

Читайте материал «Политик Мема: риторика Евросоюза в отношении России лжива».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше