Стало известно, чем грозит Западу конфискация российских активов

Объем инвестиций ЕС, стран «семерки», а также Австралии, Норвегии и Швейцарии к концу 2023 года составлял 285 миллиардов долларов. Российские власти заявляли, что в случае конфискации российских активов будут предпринимать зеркальные меры.
Сумма может быть выше, если учесть, что данные о заблокированных средства со счетов типа «С» не раскрываются.
