Беглов поздравил с юбилеем Медведева и назвал его истинным патриотом

14 сентября Дмитрию Медведеву, коренному петербуржцу, исполнилось 60 лет. С юбилеем первого зампреда Совета Безопасности России поздравил и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он назвал Медведева сильным и видным государственным деятелем, а также истинным патриотом, которого уважают и которому доверяют россияне.
— Большой опыт, твердые принципы и глубокое знание дела помогают Дмитрию Анатольевичу сегодня в работе в аппарате Совета Безопасности России, где он решает стратегические задачи по защите национальных интересов и отстаиванию государственного суверенитета. Желаю ему крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех начинаниях, — написал Александр Беглов в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил Дмитрия Медведева за постоянно внимание к родному городу и его мегапроектам, а также поддержку городских инициатив на федеральном уровне.
