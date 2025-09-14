Ричмонд
Беглов поздравил с юбилеем Медведева и назвал его истинным патриотом

Губернатор обратился к зампреду Совета Безопасности с теплым поздравлением.

Источник: Комсомольская правда

14 сентября Дмитрию Медведеву, коренному петербуржцу, исполнилось 60 лет. С юбилеем первого зампреда Совета Безопасности России поздравил и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он назвал Медведева сильным и видным государственным деятелем, а также истинным патриотом, которого уважают и которому доверяют россияне.

— Большой опыт, твердые принципы и глубокое знание дела помогают Дмитрию Анатольевичу сегодня в работе в аппарате Совета Безопасности России, где он решает стратегические задачи по защите национальных интересов и отстаиванию государственного суверенитета. Желаю ему крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех начинаниях, — написал Александр Беглов в своем официальном Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил Дмитрия Медведева за постоянно внимание к родному городу и его мегапроектам, а также поддержку городских инициатив на федеральном уровне.

К слову, ранее «КП-Петербург» подробно писала о том, каким Дмитрий Медведев был в школе и юности. В частности, он уже тогда влюбился в жену и входил в доверительный круг Анатолия Собчака, что даже копал с ним картошку.

