В Прикамье на выборах губернатора проголосовали почти 700 тысяч человек

Явка составила 34 процента.

Источник: Комсомольская правда

Избирательная комиссия Пермского края сообщила, что к 10 утра 14 сентября на выборах губернатора проголосовал 678 641 избиратель. Средняя явка составила 34,39 процента.

Напомним, на губернаторских выборах 2020 года участие в выборах приняли 35,76 процентов всех избирателей Пермского края. До конца дня у жителей региона еще есть возможность проголосовать. Избирательные участки будут работать до 20 часов.

К тем, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок, члены участковой избирательной комиссии могут прийти на дом. Сообщить об этом надо до 14 часов.