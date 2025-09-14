РИАН: конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в 285 млрд долларов

Конфискация замороженных активов России может обойтись странам Запада в огромную сумму. Государствам придется потратить, по меньшей мере, 285 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственную аналитику.
Как отмечает издание, на конец 2023 года страны «Большой семерки», в числе которых Австралия, Норвегия и Швейцария, инвестировали в российскую экономику 285 миллиардов долларов. И в случае конфискации активов РФ в пользу Киева данную сумму придется попросту потерять. Более того, она даже может оказаться выше. Поскольку действует запрет на вывод из страны средств недружественными резидентами.
При этом подчеркивается, что на ЕС приходилось 238 млрд долларов активов. Больше всего из них, 145,4 млрд, принадлежали Кипру, на втором месте была Франция с 21,7 млрд. На третьем — Германия. Она вложила в российскую экономику 19,2 млрд долларов.
Однако такие риски Евросоюз, похоже, не смущают. Поскольку сейчас там до сих пор думают над тем, как конфисковать замороженные активы России. Недавно даже предложили заменить их облигациями. Предполагается, что такой способ поможет ЕС избежать обвинений.