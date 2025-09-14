РИАН: конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в 285 млрд долларов

Как отмечает издание, на конец 2023 года страны «Большой семерки», в числе которых Австралия, Норвегия и Швейцария, инвестировали в российскую экономику 285 миллиардов долларов. И в случае конфискации активов РФ в пользу Киева данную сумму придется попросту потерять. Более того, она даже может оказаться выше. Поскольку действует запрет на вывод из страны средств недружественными резидентами.