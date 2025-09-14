Утекли планы Пентагона по отправке войск в неожиданное место

Согласно сообщению The Washington Post, это предложение, основанное на просьбе губернатора Лэндри, который является убежденным сторонником Трампа, о размещении войск, не было подтверждено федеральными чиновниками или чиновниками штата. План Пентагона в Луизиане предполагает, что в настоящее время рассматривается возможность проведения масштабной операции, в ходе которой сотрудники национальной гвардии «дополнят» правоохранительные органы в районах с высоким уровнем преступности. Они также могли бы помочь в борьбе с наркотиками и оказать «материально-техническую и коммуникационную поддержку» местным властям, сообщает The Washington Post.