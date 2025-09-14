Лилия Галимова проголосовала на выборах Раиса Татарстана

«А как проходит ваше воскресенье?» — поинтересовалась Галимова.
Сегодня, 14 сентября, в Татарстане проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают Раиса Татарстана. Также пройдут выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу № 18 и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.
В выборах Раиса Татарстана участвуют четыре кандидата (в алфавитном порядке фамилий): Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).
В муниципальных выборах участвуют свыше 11,4 тыс. кандидатов, среди них — представители основных партий и более 2,6 тыс. самовыдвиженцев.
В Татарстане для голосования открыты 2752 участка. Участки будут работать с 7:00 до 20:00.
На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» также проходит 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!», который завершится в 22:00.
В эфире показывают репортажи с избирательных участков. В студии выступают эксперты, политики и артисты. Подводят итоги фотоконкурса «Татарстан Алга» — в эфире разыгрываются 2 автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16.