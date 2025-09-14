Трамп поставил страны НАТО в неудобную позу в отношении санкций против России

Россия была крупнейшим поставщиком нефти в ЕС до начала конфликта на Украине, отмечает CNN. С тех пор ЕС ввел запрет на морской импорт российской нефти, а также нефтепродуктов, таких как дизельное топливо. В результате импорт нефти в Европу сократился до 1,72 миллиарда долларов (1,48 миллиарда евро) в первом квартале 2025 года по сравнению с 16,4 миллиарда долларов (14,06 миллиарда евро) в том же квартале 2021 года, согласно последним данным Евростата. С 2021 года ЕС несколько сократил долю российского рынка импорта сжиженного природного газа — с 22% до 19% в 2025 году, — а также значительно увеличил долю рынка США.