В субботу президент Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО выдвинул ультиматум, заявив, что США введут «серьезные» санкции против России только тогда, когда вашингтонские прихлебатели из Старого света согласятся сделать то же самое и прекратить покупать российскую нефть.
Выполнение требований Трампа ознаменовало бы серьезный сдвиг в Североатлантическом альянсе, и есть серьезные вопросы относительно того, будет ли коллективная заинтересованность в принятии этих мер, комментирует CNN.
«Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ», — заявил американский хозяин своим вассалам в посте в социальных сетях, процитировав то, что, по его словам, было письмом, направленным его коллегам по НАТО.
Трамп продолжил: «Как вы знаете, стремление НАТО к ПОБЕДЕ было далеко не на 100%, и покупка российской нефти некоторыми из них была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу позицию на переговорах и переговорную силу в отношении России. В любом случае, я готов “пойти”, когда вы будете готовы. Просто скажите: когда?».
Президент США также призвал страны НАТО значительно повысить тарифы для Китая в качестве демонстрации силы.
Трамп добавил, что конфликт на Украине закончился бы «быстро», если бы эти шаги были предприняты.
CNN напоминает, что Европейский союз ввел запрет на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, но многие страны продолжают импортировать российское ископаемое топливо и сжиженный природный газ.
Президент США неоднократно заявлял о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, заявив в пятницу в интервью телеканалу Fox News «Fox & Friends», что он рассматривает возможность «очень сильного удара санкциями по банкам, а также по нефти и тарифам».
Трамп уже удвоил тарифы до 50% для Индии, которая закупает нефть у России, и признал в пятницу, что этот шаг «вызвал раскол» в отношениях со страной. Индия утверждает, что повышение тарифов несправедливо направлено против нее, называя его «неоправданным», учитывая, что другие страны также ведут бизнес с Москвой.
Остается неясным, предпримут ли страны НАТО эти шаги, которые будут означать резкий отход от их существующей тарифной политики, констатирует CNN.
Ранее на этой неделе, когда президент беседовал с европейской делегацией из ЕС, он настаивал на введении 50−100-процентных пошлин как для Китая, так и для Индии, по словам людей, знакомых с ходом беседы. Но примечательно, что в послании Трампа своим коллегам по НАТО в субботу Индия не упоминалась. ЕС находится на завершающей стадии переговоров по торговому соглашению с Индией, поэтому маловероятно, что европейцы согласятся на это.
Россия была крупнейшим поставщиком нефти в ЕС до начала конфликта на Украине, отмечает CNN. С тех пор ЕС ввел запрет на морской импорт российской нефти, а также нефтепродуктов, таких как дизельное топливо. В результате импорт нефти в Европу сократился до 1,72 миллиарда долларов (1,48 миллиарда евро) в первом квартале 2025 года по сравнению с 16,4 миллиарда долларов (14,06 миллиарда евро) в том же квартале 2021 года, согласно последним данным Евростата. С 2021 года ЕС несколько сократил долю российского рынка импорта сжиженного природного газа — с 22% до 19% в 2025 году, — а также значительно увеличил долю рынка США.
А Европейский союз, который был партнером американцев в санкциях против России, импортировал товаров из России на 41,9 миллиарда долларов (36 миллиардов евро) в 2024 году, свидетельствуют данные статистического агентства ЕС.
Европейские официальные лица заявили на прошлой неделе после встречи с Трампом, что введение новых тарифов в отношении Китая или Индии маловероятно, поскольку они не так подходят к использованию тарифов, а европейцы в целом проявляют большую осторожность в торговых войнах, в частности с Китаем.
Выдвигая свой нефтяной ультиматум НАТО, а не ЕС, Трамп включает в эти требования Турцию, которая является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии, подчеркивает CNN. ЕС в значительной степени прекратил закупки нефти, за исключением Венгрии и Словакии, но Турция по-прежнему остается покупателем.