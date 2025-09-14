100-летняя жительница Березовского проголосовала на выборах губернатора

Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты региона. Антонина Беседина проголосовала на дому.
Она всю жизнь трудилась, начала работать во время Великой Отечественной войны на автоизоляторном производстве. Потом трудилась на Уральском заводе прецизионных сплавов.
На пенсию ушла в 75 лет с должности заведующей центральным складом.
У Антонины Бесединой 5 внуков и 9 правнуков.
«МК-Урал» ранее писал, что выборах губернатора Свердловской области приняла участие 101-летняя труженица тыла Вера Дубровина. Этой осенью она отметит 102-й день рождения.
Вера Дубровина сама пришла на свой избирательный участок, чтобы проголосовать.