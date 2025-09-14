Ричмонд
В Воронежской области явка на выборы по итогам двух дней составила менее 50%

749 тысяч 76 избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов Воронежской областной Думы по итогам двух дней голосования. Явка по области составила 41,67%, по городу — 14,49%. Такими данными поделился региональный Избирком.

63,41% граждан подали заявление для голосования по месту нахождения с помощью технологии «Мобильный избиратель».

Согласно официальным данным, голосование в регионе идет в штатном режиме.

«Сегодня на “горячую линию” ИКВО поступило 83 звонка. Заявителям даны разъяснения о порядке голосования на дому, формировании списка избирателей, голосовании по месту нахождения», — добавили представители избиркома.

Сегодня, 14 сентября, стартовал третий и последний день голосования. Избирательные участки (прим. — адрес своего можно найти тут) будут работать до 20.00.

В регионе по итогу 384 избирательных кампаний разного уровня в общей сложности будет распределено 3,7 тысяч депутатских мандатов.