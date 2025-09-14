В Башкирии наблюдатели посетили избирательные участки

В 7:00 часов при Общественной палате Башкирии начал работать ситуационный центр, который будет действовать до 22:00 часов. На его базе действуют горячие линии для избирателей и наблюдателей, сообщает пресс-служба ведомства. В течение дня на участках начали работать более 800 наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса.
Как отметил председатель Общественной палаты Башкирии, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Данияр Абдрахманов, выборы в республике, как и в других регионах страны, проходят «в условиях серьезных внутренних и внешних вызовов — продолжающейся спецоперации, санкционного давления и информационных атак». По его словам, в таких условиях «избирательная активность граждан становится показателем стабильности и доверия к институтам власти». Он подчеркнул, что выборы — «важнейший инструмент участия граждан в управлении своего района», и задача — «сделать так, чтобы каждый голос был учтён, а процесс прошёл максимально открыто и честно». Данияр Абдрахманов добавил, что активная гражданская позиция и внимание к выборам способствуют развитию республики.
Как отмечается в пресс-релизе, жители районов могут прийти на избирательные участки в удобное для них время, чтобы сделать свой выбор, который повлияет на будущее муниципалитета.
По данным ситуационного штаба, в Мелеузовском районе первыми на участок пришли супруги Маликовы, оба 1941 года рождения. Их торжественно встретили члены УИК. Участки начали работу в 7:00, а завершат в 21:00 часов.