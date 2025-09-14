В Башкирии наблюдатели посетили избирательные участки

Как отметил председатель Общественной палаты Башкирии, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Данияр Абдрахманов, выборы в республике, как и в других регионах страны, проходят «в условиях серьезных внутренних и внешних вызовов — продолжающейся спецоперации, санкционного давления и информационных атак». По его словам, в таких условиях «избирательная активность граждан становится показателем стабильности и доверия к институтам власти». Он подчеркнул, что выборы — «важнейший инструмент участия граждан в управлении своего района», и задача — «сделать так, чтобы каждый голос был учтён, а процесс прошёл максимально открыто и честно». Данияр Абдрахманов добавил, что активная гражданская позиция и внимание к выборам способствуют развитию республики.