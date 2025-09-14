Axios сообщил о сомнениях Трампа в способности повлиять на Путина

Президент США Дональд Трамп в последнее время начал сомневаться, что способен повлиять на российского президента Владимира Путина в вопросе завершения конфликта Москвы и Киева, сообщает Axios со ссылкой на источники.
В частных беседах республиканец признал, что «неправильно оценил» намерения Путина относительно мирного урегулирования, пишет издание.
Со слов высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп и его команда разочарованы в связи с неспособностью положить конец конфликту на Украине, также как и войне в секторе Газа, которые стали «двумя главными мировыми кризисами» при его втором сроке на посту президента. Axios напоминает, что в последние дни Трамп практически одинаково реагировал как на действия России на Украине, так и на удар Израиля по Катару, — заявил, что «недоволен» и «не в восторге от всей этой ситуации».
До встречи с Путиным на Аляске Трамп призывал к прекращению огня и предупреждал Москву о последствиях, если та не согласится на перемирие, но после переговоров сообщил, что США отложили решение об ограничениях против России. С тех пор республиканец неоднократно возвращался к вопросу о новых экономических мерах, например, 12 сентября пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями», отметив, что у него «заканчивается терпение» по отношению к российскому президенту.
На следующий день Трамп заявил, что готов ввести в отношении России «серьезные санкции», если страны НАТО остановят закупки российской нефти. Axios пишет, что таким образом президент США «переложил бремя ответственности» на Европу. The Washington Post также расценила призыв Трампа к альянсу как тактику по затягиванию принятия санкций.
Москва считает санкции незаконными. Кремль называл угрозами требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти, а «язык ультиматумов» неподходящим для России.