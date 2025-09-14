Axios сообщил о сомнениях Трампа в способности повлиять на Путина

Со слов высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп и его команда разочарованы в связи с неспособностью положить конец конфликту на Украине, также как и войне в секторе Газа, которые стали «двумя главными мировыми кризисами» при его втором сроке на посту президента. Axios напоминает, что в последние дни Трамп практически одинаково реагировал как на действия России на Украине, так и на удар Израиля по Катару, — заявил, что «недоволен» и «не в восторге от всей этой ситуации».