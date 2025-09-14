В Омской области завершается трехдневное голосование по выборам депутатов

В Омске в Горсовет проходят довыборы двух депутатов — по округам № 23 (Центральный административный округ города) и № 11 (Советский). В обоих случаях там конкурируют по шесть кандидатов. В том числе в 11-м за мандат сражаются представитель КПРФ Владимир Бельченко, Алексей Байков из «Коммунистов России», и два человека, ранее уже бывшие депутатами ГС: Алексей Ложкин (ЛДПР) и Елена Свешникова («Справедливая Россия»).