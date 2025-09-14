В Омской области завершается трехдневное голосование по выборам депутатов

В Омской области 14 сентября проходит заключительный день выборов в сельских районах и довыборов в Омский горсовет. Всего голосование длится три дня, с 12 сентября.
Что касается плановых выборов, то сельчане голосуют за кандидатов в депутаты десяти советов муниципалитетов. Это советы Горьковского, Калачинского, Колосовского, Любинского, Муромцевского, Русско Полянского, Седельниковского, Тарского, Усть Ишимского и Черлакского районов.
С 8:00 в целом по региону открылись 330 избирательных участков. Из них 22 — в Омске, 308 — в 10 округах области, сообщил областной избирком.
В Омске в Горсовет проходят довыборы двух депутатов — по округам № 23 (Центральный административный округ города) и № 11 (Советский). В обоих случаях там конкурируют по шесть кандидатов. В том числе в 11-м за мандат сражаются представитель КПРФ Владимир Бельченко, Алексей Байков из «Коммунистов России», и два человека, ранее уже бывшие депутатами ГС: Алексей Ложкин (ЛДПР) и Елена Свешникова («Справедливая Россия»).
В 23-м округе среди кандидатов — ветеран СВО Александр Сальников («Единая Россия»), Евгений Заворохин (КПРФ), Никита Гончарук («Новые Люди»).
Стоит напомнить, что вакансия в 23-м округе образовалась после сложения полномочий главврачом областного онкодиспансера Дмитрием Маркеловым. В 11-м место депутата освободилось после того, как отказался от мандата экс-директор «Первого городского телеканала» Павел Корольков, он уже достаточно давно уехал в Москву.
Наблюдение за ходом голосования ведется представителями от разных партий.
Известно, что при этом по региону было много случаев досрочного голосования.
Напомним, что в прошлом году в Омске также были осенние довыборы в Горсовет. Тогда «КП Омск» сообщала, что на них выиграли два единоросса, обоим было тогда по 37 лет.