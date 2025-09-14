На Дону работает Центр независимого наблюдения за выборами

— Мы видим полную картину на избирательных участках в режиме онлайн. И можем сказать, что выборы в Ростовской области проходят штатно. Мы постоянно на связи с нашими наблюдателями на УИКах и с экспертами Общественной палаты России. Такой обмен данными позволяет координировать усилия и отслеживать ход голосования в Ростовской области, в том числе, и на федеральном уровне, — рассказал сегодня зампред штаба независимого наблюдения Юрий Зерщиков.