Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону работает Центр независимого наблюдения за выборами

За два дня в Ростовской области не зафиксировано существенных нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 сентября, в Ростовской области стартовал третий, основной, день голосования на выборах губернатора и депутатов муниципалитетов. С момента открытия избирательных участков 12 сентября в донской столице на базе Общественной палаты работает штаб независимого наблюдения. Сюда поступает информация со всех избирательных участков, оперативно анализируется и обрабатывается.

Как сообщил накануне вечером, после закрытия участков, заместитель председателя штаба Александр Нечушкин, за два дня на Дону не зафиксировано существенных нарушений, способных повлиять на результаты голосования. При этом наблюдателям и экспертам штаба приходится предотвращать распространение фейковых сообщений о ходе выборов в социальных сетях.

— Мы видим полную картину на избирательных участках в режиме онлайн. И можем сказать, что выборы в Ростовской области проходят штатно. Мы постоянно на связи с нашими наблюдателями на УИКах и с экспертами Общественной палаты России. Такой обмен данными позволяет координировать усилия и отслеживать ход голосования в Ростовской области, в том числе, и на федеральном уровне, — рассказал сегодня зампред штаба независимого наблюдения Юрий Зерщиков.

Штаб независимого наблюдения продолжит работу до окончания подсчета голосов, обеспечивая контроль за избирательным процессом и его открытость.

Напомним, с 12 по 14 сентября в Ростовской области проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. За их ходом следят более 13 тысяч наблюдателей. За два дня голосования явка на Дону превысила 43%.

Сегодня, 14 сентября, избирательные участки будут работать до 8 вечера. Избиратели, которые ранее зарегистрировались с помощью Госуслуг на дистанционное голосование, могут сделать свой выбор онлайн.