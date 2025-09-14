Ричмонд
Здание Представительства Самарской области в Москве продадут

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил выставить на продажу здание Представительства Самарской области в Москве.

Продать объект планируют в 2026 г. в соответствии с федеральным законодательством через систему «Аукцион». Стартовая заявка составит 2,5 млрд рублей.

Средства, вырученные от продажи здания, планируют направить на строительство социальных объектов.