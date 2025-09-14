Здание Представительства Самарской области в Москве продадут

Продать объект планируют в 2026 г. в соответствии с федеральным законодательством через систему «Аукцион». Стартовая заявка составит 2,5 млрд рублей.
Средства, вырученные от продажи здания, планируют направить на строительство социальных объектов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил выставить на продажу здание Представительства Самарской области в Москве.
