Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 46 процентов

Явка на выборах губернатора Ростовской области составила 46,03 процента.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области на 10.00 третьего дня голосования составила 46,03%, сообщает избирком региона.

«46,03% — явка избирателей на выборах губернатора к 10.00 14 сентября», — говорится в сообщении. С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Ростовской области.

Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь («Единая Россия»), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Денис Фраш (ЛДПР).

Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.

Согласно данным избиркома региона, в 2020 году в выборах губернатора Ростовской области, которые проводились один день, приняли участие 42,99% избирателей региона.

