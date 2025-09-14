Ричмонд
Избиратель в Чесменском районе проголосовал в костюме Лабубу

Необычный случай произошел на избирательном участке в Чесменском районе Челябинской области.

Источник: Избирательная комиссия Челябинской области

Один из избирателей принял участие в голосовании, облачившись в костюм популярной во всем мире куклы Лабубу. Мужчина на несколько секунд приподнял маску, чтобы члены участковой комиссии могли сверить его личность с документом, после чего опустил бюллетень в ящик для голосования.

Как сообщают представители избирательной комиссии, все процедурные требования были полностью соблюдены. Личность избирателя установлена, его голос признан действительным и будет учтен при подведении итогов выборов. Этот курьезный случай пока стал одним из самых запоминающихся эпизодов заключительного дня голосования в регионе.