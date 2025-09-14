Полпред в УрФО Жога назвал главные задачи на выборах

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога назвал приоритетные задачи на выборах в регионах Урала. Об этом пишет пресс-служба полпредства.
«Наша главная задача — обеспечить гражданам возможность открытого и честного волеизъявления. Мы должны гарантировать, что выборы пройдут спокойно, легитимно и без происшествий», — заявил Артем Жога.
Полномочный представитель уточнил, что с 12 по 14 сентября в регионах УрФО проходит 93 избирательные кампании. Он также поручил главным федеральным инспекторам продолжить мониторинг ситуации до завершения голосования и обеспечить координацию действий всех задействованных структур.