СМИ раскрыли, в какое положение Трамп поставил НАТО из-за России

Вчера глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50−100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.