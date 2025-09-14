Губернатор Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города

«Поздравляю вас с 439-й годовщиной образования нашей любимой Самары — космической столицы России, крупнейшей волжской гавани, одного из самых красивых мегаполисов страны. Нам предстоит хорошо потрудиться, чтобы красавица-Самара стала еще более привлекательной, благоустроенной и комфортной для жизни», — сказал глава региона.