Губернатор Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города

Вячеслав Федорищев пожелал самарцам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города. Он пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а областному центру — развития и процветания.

«Поздравляю вас с 439-й годовщиной образования нашей любимой Самары — космической столицы России, крупнейшей волжской гавани, одного из самых красивых мегаполисов страны. Нам предстоит хорошо потрудиться, чтобы красавица-Самара стала еще более привлекательной, благоустроенной и комфортной для жизни», — сказал глава региона.

По словам Федорищева, визитной карточкой города является его мощная авиационно-космическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, инновационный потенциал.

«Сегодня мы переживаем сложный исторический этап. Но я уверен, изменения не затронут главного — несгибаемого самарского характера, готовности брать на себя ответственность и решать масштабные государственные задачи», — отметил губернатор.