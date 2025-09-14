Объявлены первые показатели явки на выборах в Омске и области

В региональной избирательной комиссии привели данные о явке избирателей в рамках единого дня голосования, коим является воскресенье, 14 сентября 2025 года, по состоянию на 12:00.
«К полудню в нашем регионе приняли участие в голосовании более 26 тысяч человек, это 14,79% от общего числа зарегистрированных избирателей», — объявили представители облизбиркома.
При этом отмечено, что в Омске, где проводятся довыборы депутатов горсовета по двум округам, явка достигла 6,89%, тогда как в районах области проголосовало уже 27,45% избирателей.
Напомним, помимо новых депутатов по 11-му и 23-му избирательным округам, в Омский горсовет идет голосование в рамках выборов: депутатов Совета Калачинского района, Совета Колосовского района, депутатов Совета Русско-Полянского района, Совета Муромцевского района, Совета Седельниковского района, Совета Тарского района, Совета Усть-Ишимского района и Совета Черлакского района, а также довыборов депутата Совета Любинского района.