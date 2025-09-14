Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT сообщила о риске срыва встречи Трампа и Си в Пекине

Китай пригласил Трампа на переговоры с Си, но саммит вряд ли состоится в Пекине с учетом призыва президента США к пошлинам и расследования в сфере полупроводников, пишет FT. Лидеры могут встретиться на саммите АТЭС.

Источник: AP 2024

Белый дом пока не отреагировал на приглашение президенту США Дональду Трампу приехать в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку стороны по-прежнему не могут прийти к единому мнению по вопросам торговли, сообщает Financial Times.

В воскресенье, 14 сентября, в Мадриде пройдет четвертый раунд торговых переговоров между странами, после которого, как ожидалось, Трамп может посетить Китай. Сообщения о возможной встрече двух лидеров начали появляться после общения госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета со своими китайскими коллегами в последние дни.

Однако, пишет FT со ссылкой на источники, саммит находится под вопросом из-за недостаточного прогресса в переговорах. Трамп и Си могут провести «менее резонансную» встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября в Южной Корее, говорят собеседники.

Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран заявила, что телефонные переговоры и встреча в Мадриде — это «явная подготовка к встрече на уровне лидеров», но пока неясно, где именно она состоится. «Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа — реального соглашения, регулярных переговоров или фотосессии в Пекине?» — добавила она.

Со слов одного из источников, главным камнем преткновения стало разочарование США из-за того, что Пекин не пресекает экспорт химикатов, используемых для производства фентанила — смертельно опасного синтетического опиоида. Пекин предложил принять меры, но только если Трамп отменит пошлины против Китая, введенные ранее в этом году.

Вероятность встречи в Пекине снижается и из-за недавнего призыва Трампа к партнерам по НАТО ввести пошлины 50−100% против Китая, чтобы надавить на Пекин и заставить его прекратить закупки нефти у России, отмечает газета. Один из бывших американских чиновников сообщил, что ЕС вряд ли согласится на введение значительных тарифов для Китая, но любое подобное решение может поставить саммит в столице КНР под угрозу. Помимо того накануне Bloomberg сообщил, что Китай начал расследование в отношении сектора полупроводников США.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп «открыт» к встрече с Си, но не привел других деталей.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
Читать дальше