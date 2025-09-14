FT сообщила о риске срыва встречи Трампа и Си в Пекине

Вероятность встречи в Пекине снижается и из-за недавнего призыва Трампа к партнерам по НАТО ввести пошлины 50−100% против Китая, чтобы надавить на Пекин и заставить его прекратить закупки нефти у России, отмечает газета. Один из бывших американских чиновников сообщил, что ЕС вряд ли согласится на введение значительных тарифов для Китая, но любое подобное решение может поставить саммит в столице КНР под угрозу. Помимо того накануне Bloomberg сообщил, что Китай начал расследование в отношении сектора полупроводников США.