В Волгоградской области 14 сентября явка на выборах превысила 20%

Избирком поделился актуальной информацией о том, сколько человек уже поставили «галочку» в бюллетене.
По данным на 10.00 воскресенья, в Волгоградской области явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления составила 20,54%. К утру второго дня голосования в 18 поселениях свой выбор успели сделать 30% избирателей.
Напомним, выборы в 52 органа местного самоуправления проходят в 19 муниципальных районах региона. В первый день проголосовали 17,87% от общего числа избирателей.
Участки возобновили свою работу в 8.00 14 сентября. Поддержать желаемого кандидата можно будет до 20.00 воскресенья.