Рубио прибыл с визитом в Израиль

Рубио прибыл с визитом в свете ударов ВВС Израиля по Катару, нанесенных 9 сентября. Заявленной их целью была ликвидация находившихся в катарской столице руководителей палестинского движения ХАМАС. Kan называет эту операцию неудачной. Израильская сторона до сих пор официально не комментировала результаты ударов, лишь констатировав сам факт их нанесения и взяв на себя ответственность за операцию, вызвавшую широкое осуждение со стороны мирового сообщества.