Экс-премьера Запорожской области избрали губернатором НАО

Врио губернатора Ирина Гехт была избрана главой Ненецкого автономного округа (НАО) по итогам голосования в региональном парламенте. За нее проголосовало большинство — 16 депутатов.
Кандидатуру депутата Михаила Райна на пост главы региона поддержали трое. За депутата совета Заполярного района Татьяну Антипину никто не проголосовал.
Кроме нее на рассмотрение депутатам президент России внес кандидатуры Михаила Райна и Татьяны Антипиной. Михаил Райн является депутатом собрания депутатов НАО от КПРФ (избран в сентябре 2023-го). Татьяна Антипина с 2024 года — член совета Заполярного района НАО, индивидуальный предприниматель, избиралась от «Справедливой России».
Ирина Гехт родилась в Курганской области, выросла в ХМАО. Окончила исторический факультет Челябинского государственного университета, занималась научной карьерой. В органах власти начала работать в Челябинской области, с общественного совета при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области, входила в общественную региональную палату.
С 2010 года — первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области, позднее — министр. С 2012 года — заместитель губернатора по социальным вопросам, а позднее — зампред правительства. С 2014 по 2019 год — сенатор в Совфеде. Позднее вернулась на работу в челябинское правительство. В 2024—2025 годах глава правительства Запорожской области, но покинула пост, после чего должность была упразднена.
Губернатора НАО избирают депутаты открытым голосованием. Для победы необходимо большинство голосов. Если в первом туре никто не побеждает, проводится второй тур между двумя лидерами. Во втором туре побеждает набравший больше голосов.
До Ирины Гехт губернатором НАО был Юрий Бездудный. Он проработал один срок с 2020 по 2025 год и объявил об отставке в «связи с переходом на другую работу». В 2020 году Архангельская область и НАО (автономный округ одновременно входит в состав области и является отдельным субъектом Федерации) подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта России». Источник РБК объяснял мотивы объединения тем, что оно будет выгодно обоим субъектам. Позднее, в 2020 году Бездудный заявил об отказе от объединения с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме. НАО тогда стал единственным регионом, где жители проголосовали против принятия поправок к Конституции.
Эта тема сейчас не обсуждается, говорила Гехт в интервью телеканалу РБК после назначения врио главы НАО. Она также проходила «школу губернаторов» и рассказывала, что самым тяжелым испытанием для нее стало преодоление стены высотой в 4 м.
В период с 12 по 14 сентября в 20 регионах России прошли выборы глав субъектов. В список входят Камчатка, Республика Коми, Пермский край, Ленинградская, Еврейская автономная, Архангельская, Новгородская, Свердловская области, Чувашская Республика, Иркутская, Калужская, Костромская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская, Брянская, Курская области, Севастополь, Татарстан и Краснодарский край. В 14 регионах голосование проходило планово, в шести — досрочно.
Кроме того, выбирались 11 региональных парламентов.