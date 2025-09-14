Экс-премьера Запорожской области избрали губернатором НАО

До Ирины Гехт губернатором НАО был Юрий Бездудный. Он проработал один срок с 2020 по 2025 год и объявил об отставке в «связи с переходом на другую работу». В 2020 году Архангельская область и НАО (автономный округ одновременно входит в состав области и является отдельным субъектом Федерации) подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта России». Источник РБК объяснял мотивы объединения тем, что оно будет выгодно обоим субъектам. Позднее, в 2020 году Бездудный заявил об отказе от объединения с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме. НАО тогда стал единственным регионом, где жители проголосовали против принятия поправок к Конституции.