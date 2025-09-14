Молодожёны, ветераны, творческие коллективы: как на Кубани проходят выборы губернатора

В Краснодарском крае проходит третий и финальный день голосования на выборах губернатора. Кубанцы приходят на участки семьями, в том числе новоиспечёнными.
Так, в Краснодаре молодожёны Дарья и Матвей Фёдоровы отправились голосовать прямо из ЗАГСа. Поучаствовать в выборах сразу после заключения брака решили и Екатерина и Никита Ветровы из Приморско-Ахтарского района.
Праздничное настроение дарят всем избирателям творческие коллективы. Артисты выступают на участках в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и других кубанских муниципалитетах. Исполнители не только устраивают концерты, но и делают свой выбор. Так, Народный хор казачьей песни Дома культуры станицы Атаманской пришёл проголосовать в полном составе.
Выразил своё волеизъявление на участке в Анапе Почётный гражданин курорта ветеран Василий Кулькин. А участник Великой Отечественной войны из Крыловского района Владимир Леоненко проголосовал у себя дома. По месту жительства в посёлке Черноморском поучаствовали в выборах и серебряные волонтёры — не отрываясь от плетения маскировочных сетей.
Самые интересные кадры выборов губернатора Краснодарского края к третьему дню голосования собрал «МК на Кубани».