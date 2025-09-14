Молодожёны, ветераны, творческие коллективы: как на Кубани проходят выборы губернатора

Выразил своё волеизъявление на участке в Анапе Почётный гражданин курорта ветеран Василий Кулькин. А участник Великой Отечественной войны из Крыловского района Владимир Леоненко проголосовал у себя дома. По месту жительства в посёлке Черноморском поучаствовали в выборах и серебряные волонтёры — не отрываясь от плетения маскировочных сетей.