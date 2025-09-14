В Молдове отменят регулируемые цены на газ для предприятий — проект НАРЭ

Соответствующий проект направило в правительство Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
НАРЭ предложило проект постановления, предусматривающий постепенное ограничение доступа средних и крупных компаний к поставкам природного газа от поставщиков, имеющих обязательства по оказанию услуг населению.
Мера направлена на либерализацию рынка и приведение законодательства Республики Молдова в соответствие с обязательствами, взятыми по Договору Энергетического сообщества.
Согласно проекту, крупные небытовые потребители будут обязаны перейти на конкурентный рынок с 1 апреля 2026 года, а средние — с 1 апреля 2028 года. Поставщики, имеющие обязательства по оказанию услуг, должны будут ежемесячно уведомлять таких потребителей о прекращении снабжения, необходимости заключения договоров на конкурентном рынке и о процедуре смены поставщика.
Кроме того, поставщики обязаны будут отчитываться перед НАРЭ о списке потребителей, которые не заключили договоры с другими поставщиками, минимум за 10 дней до введения ограничений. Системные операторы ежегодно, до 1 марта, будут публиковать обновленные списки крупных и средних потребителей на основе данных за предыдущий год (за исключением социальных учреждений), а также предоставлять историю потребления в стандартизированном формате в течение пяти рабочих дней по запросу.
Затронутые потребители должны будут завершить процедуру смены поставщика не менее чем за 20 дней до установленного крайнего срока. АНРЭ уточняет, что календарь внедрения может пересматриваться ежегодно в зависимости от категорий потребителей, для которых ограничения еще не вступили в силу.
Проект будет опубликован в «Официальном мониторе» и вступит в силу после утверждения.