Бербок высказалась о новом плане по Украине

«Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются 'голубые каски', то это, надеюсь, может обеспечить прочный мир», — указала она.
По мнению бывшей главы МИД Германии, миротворческие миссии сейчас необходимы более, чем когда-либо.
В Нью-Йорке 9 сентября начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрали ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями». Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.