В Нью-Йорке 9 сентября начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрали ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями». Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.