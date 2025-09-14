Ричмонд
Бербок высказалась о новом плане по Украине

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Украину могут быть отправлены миротворцы после успешного окончания переговоров, допустила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью немецкому изданию Bild.

Источник: Reuters

«Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются 'голубые каски', то это, надеюсь, может обеспечить прочный мир», — указала она.

По мнению бывшей главы МИД Германии, миротворческие миссии сейчас необходимы более, чем когда-либо.

В Нью-Йорке 9 сентября начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрали ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями». Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.

В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.

