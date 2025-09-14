Трампа начали называть хвастуном по одной причине

Издание также отмечает, что разногласием среди стран Североатлантического альянса стали слова Трампа об инциденте с дронами в Польше, когда он заявил, что это могло быть ошибкой. Европейские же лидеры, отмечает издание, назвали это намеренной проверкой обороноспособности и единства НАТО.