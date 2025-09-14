Ричмонд
Выборы по 14 избирательным кампаниям завершились в Хабаровском крае

Предварительные итоги объявят 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Хабаровский край. В регионе завершились выборы в рамках единого дня голосования. Избирательные участки закрылись вечером 14 сентября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровском крае прошли выборы сразу по 14 избирательным кампаниям. Среди них — дополнительные выборы депутата законодательной думы края восьмого созыва по одномандатному округу № 16.

Избирательные участки работали два дня — 13 и 14 сентября. Своим правом голоса могли воспользоваться более 100 тысяч избирателей.

В 20:00 по местному времени все участки закрылись. Члены комиссий перешли к подсчету бюллетеней. Предварительные итоги выборов озвучат 15 сентября.