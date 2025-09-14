Издание пишет, что Польша обвинила Небензю во лжи. «Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — отмечается в сообщении СМИ.
В ночь с 9 на 10 сентября сообщалось о пересечении БПЛА воздушной границы Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.
В Министерстве обороны России отметили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.