Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша возмутилась речью Небензи

Речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории Польши от 12 сентября возмутила представителей Варшавы. Об этом пишет польский журнал Najwyższy Czas (NC).

Источник: AP 2024

Издание пишет, что Польша обвинила Небензю во лжи. «Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — отмечается в сообщении СМИ.

В ночь с 9 на 10 сентября сообщалось о пересечении БПЛА воздушной границы Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России отметили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше